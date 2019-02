Kamerleden niet naar Boedapest: geen medewerking Hongaarse regering

Een bezoek van Tweede Kamerleden aan Hongarije gaat niet door. Een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken van de Kamer zou over twee weken naar het Hongaarse parlement gaan. De Kamerleden wilden daar met hun collega's praten over het functioneren van de Hongaarse rechtsstaat.

Maar de Kamercommissie heeft het bezoek aan Boedapest geschrapt. Volgens de commissie viel de medewerking van de Hongaarse regering niet te verwachten en zou een bezoek daarom niet genoeg toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse Kamerleden.

De EU besloot vorig jaar tot een strafprocedure tegen Hongarije, die in het uiterste geval kan leiden tot verlies van stemrecht van de Hongaren in de EU. Directe aanleiding voor de procedure was een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Sargentini, dat door het Europees Parlement werd omarmd.

Volgens haar rapport worden in Hongarije de democratie en de onafhankelijke rechtsstaat bedreigd. De EU vindt onder meer dat de rechtspraak in Hongarije niet onafhankelijk genoeg is, omdat de regering van premier Orbán er te veel invloed op zou uitoefenen. Orbán vindt de kritiek onzin en vecht de procedure aan.