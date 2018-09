Europees Parlement stemt voor strafprocedure tegen Hongarije

Het Europees Parlement heeft ingestemd met strafmaatregelen tegen Hongarije. Om een strafprocedure te kunnen starten, was een tweederdemeerderheid van de stemmen nodig. 448 Europarlementariërs stemden voor, 197 tegen. Het activeren van artikel 7 kan er in een langdurige procedure uiteindelijk toe leiden dat Hongarije zijn stemrecht in de Europese Unie kwijtraakt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de lidstaten.

In een tumultueus debat met de Hongaarse premier Viktor Orbán deelden de Europarlementariërs gisteren hun zorgen over de gang van zaken in Hongarije. GroenLinks-parlementariër Judith Sargentini had daarvoor gepleit in een rapport.

Applaus

Na de stemming kreeg Sargentini applaus en felicitaties van haar Europese collega's. Commissievoorzitter Juncker zei in een reactie tegen de NOS dat hij zelf ook voor de conclusies van Sargentini zou hebben gestemd, en dus voor een veroordeling van Hongarije.

In het rapport stelt ze misstanden in het land aan de kaak, zoals racisme, misbruik van Europese subsidies en het uithollen van het juridische systeem door bevriende rechters te benoemen.

Unieke beslissing

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie dat het Europees Parlement besluit dat de democratie en de rechtsstaat in een EU-land dusdanig zijn uitgehold dat er geen andere mogelijkheid rest dan het starten van een artikel 7-procedure.

Sargentini noemt het een belangrijke boodschap in de week dat er wordt gedebatteerd over de staat van de EU. "Wij staan in voor de rechten van al onze burgers en voor Europese waarden. Nu is het aan de Europese regeringsleiders om te laten zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en niet langer aan de zijlijn toekijken hoe de rechtsstaat wordt stukgemaakt, niet alleen door de Hongaarse regering, maar ook door die van Polen."

'Meest corrupte regering van de EU'

Sargentini benoemt in haar rapport ook het tornen aan democratische waarden. Kranten zijn gesloten, universiteiten bedreigd met sluiting en het werd politieke partijen onmogelijk gemaakt om campagne te voeren. Ook zegt ze dat mensen geld in eigen zak stoppen en dat in Orbáns omgeving mensen steenrijk zijn geworden. "Dan is er iets mis in het land."

Orbán zei dat zijn land juist moest worden geprezen en niet veroordeeld. Zijn betoog dat een land wordt veroordeeld dat heeft gestreden voor vrijheid en democratie, leidde tot kritiek uit de zaal. De leider van de sociaaldemocraten, Udo Bullman, voegde hem toe dat hij de leider was van de meest corrupte regering in de hele Europese Unie.

Eigen partij verdeeld

Volgens Guy Verhofstadt, leider van de liberalen, zou het huidige Hongarije nooit EU-lid hebben kunnen worden. De Groenen waren het daarmee eens. Alleen een Poolse parlementariër gaf wat tegengas door erop te wijzen dat Orbáns partij wel de verkiezingen had gewonnen.

Tot op het laatste moment was onduidelijk hoe de stemming zou uitvallen. De christendemocratische fractie in het Europarlement (EVP), waarbij de Fidesz-partij van Orbán is aangesloten, was erg verdeeld. Partijleider Manfred Weber waarschuwde Orbán onder meer dat hij moest ophouden met zijn campagne tegen moslims en ngo's.

De Hongaar kreeg wel steun uit Beierse en Poolse hoek.