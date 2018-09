Hongarije in beroep tegen strafprocedure, Orbán laakt EU-grensbewakingsplan

De Hongaarse regering gaat de strafprocedure van het Europees Parlement aanvechten. Dat heeft een woordvoerder van premier Orbán gezegd.

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde vorige week in met sancties tegen Hongarije naar aanleiding van een onderzoeksrapport van het Nederlandse parlementslid Judith Sargentini. Daarin staat dat het land de democratie en de persvrijheid uitholt en dat de regering van premier Orbán corrupt is.

Orbán noemt de kritiek absolute onzin. Hongarije is van plan om naar het Europees Hof van Justitie te stappen om de sancties aan te vechten, als ze daadwerkelijk worden ingevoerd.

Grensbewaking

De premier noemde het verder onacceptabel dat de EU van plan zou zijn om de grensbewaking bij sommige individuele landen weg te halen en centraal te laten regelen door een EU-instantie als Frontex.

Europese Commissie-president Juncker kwam vorige week met het voornemen om de Europese grensbewaker Frontex in 2020 uit te breiden met zo'n 10.000 extra mensen.

Orbán vindt het goed dat de EU "eindelijk werk wil maken" van de grensbewaking, maar voelt er niets voor om de Hongaarse grensbewaking in te ruilen voor die van Brussel. "Onze grenzen worden niet alleen door professionals bewaakt, maar ook door patriotten." De Hongaarse premier zei dat hij zijn standpunten later deze week bij een bijeenkomst van EU-leiders in Salzburg zal herhalen.

De Hongaarse premier voert een scherp anti-migratiebeleid. Hongarije laat maar twee asielzoekers per dag binnen. Ze moeten in gesloten containerkampen bij de Servische grens blijven tot hun procedure is afgerond.