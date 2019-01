Ondanks schandalen verdient Facebook nog altijd geld als water, hoe kan dat?

2018 was na veel (privacy)schandalen voor Facebook pr-technisch gezien een rampjaar. Toch gaat het goed op de beurs en blijven adverteerders vol inzetten op het sociale netwerk: ze gaven er miljarden aan reclames uit.

"Facebook blijft voor marketeers een heel interessant kanaal", vertelt Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing aan de UvA. Ze denkt dat adverteerders zich niet door schandalen in het nieuws laten leiden. "Ze kijken naar twee dingen: of het aantal gebruikers terugloopt en of de mogelijkheden om potentiële klanten te bereiken kleiner worden", zegt ze. Beide zaken zijn nu niet aan de orde.

Van Dolen wijst juist op een getal dat voor adverteerders belangrijk is: het aantal dagelijks actieve gebruikers. "Je ziet dat daar in de loop van 2018 een kleine daling zat in Europa, maar die was aan het einde van het jaar weer weg. Het kan dus zijn dat mensen toen dachten 'ik stop even met Facebook', maar dat ze daarna toch weer terugvallen in hun oude gewoonte."

Voor adverteerders is dit een positief signaal, want ondanks de schandalen is Facebook dus nog steeds interessant.