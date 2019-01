Facebook betaalde tieners om ze te 'bespioneren'

Facebook heeft onder meer tieners geld betaald om een app te downloaden waarmee het techbedrijf vrijwel alle gegevens van die jongeren kon bekijken. Ze kregen 20 dollar per maand en ook nog een beloning als ze vrienden zo ver kregen om de app te downloaden, meldt Techcrunch.

Sinds 2016 betaalde Facebook gebruikers voor het op de telefoon zetten van de app Facebook Research. Mensen van 13 tot 35 jaar oud werden benaderd. Wie minderjarig was, moest officieel ouderlijke toestemming krijgen om de app te installeren.

Via die app ging alle internetverkeer van een gebruiker via de servers van Facebook. Het bedrijf liet zo ook nog een andere programma gebruiken, waarmee Facebook de data daadwerkelijk kon onderscheppen en ontsleutelen. "Dat gaat ver. Daarmee geef je echt al je geheimen prijs", zegt tech-redacteur Joost Schellevis.

Hoeveel mensen mee hebben gedaan is niet duidelijk. Ook is niet bekend of Nederlandse jongeren de app hebben gedownload.

Facebook minder populair

Volgens Schellevis is het voor Facebook nuttig om te weten welke apps mensen gebruiken. "Zeker tieners zijn interessant, want die lopen massaal weg bij Facebook. Het bedrijf wil graag weten welke apps ze wel gebruiken, om die vervolgens op te kopen."

Het is niet de eerste keer dat Facebook op deze manier onderzoek doet naar smartphonegebruikers. Het bedrijf van oprichter Mark Zuckerberg heeft al eens eerder een app gemaakt waarmee al het internetverkeer van een gebruiker kon worden bekeken. Toen Whatsapp heel populair werd, hebben ze het bedrijf achter Whatsapp gekocht voor ongeveer 20 miljard dollar.

Na de publicatie op Techcrunch kwam Facebook met de mededeling dat het inmiddels is gestopt met de app Facebook Research.