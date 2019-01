Facebook blijft groeien, ondanks schandalen

Facebook blijft groeien, ondanks de privacyschandalen waar het techbedrijf de afgelopen tijd mee te maken heeft gehad. Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de omzet in het vierde kwartaal van vorig jaar met 30 procent steeg, tot 16,9 miljard dollar. Ook de nettowinst ging omhoog, met 61 procent, tot een record van 6,9 miljard dollar. Facebook groeit daarmee harder dan analisten hadden verwacht.

Hoewel het aantal Facebookgebruikers in Nederland daalde, kwamen er wereldwijd meer bij. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg met 9 procent naar 2,32 miljard. Facebook schat dat in totaal 2,7 miljard mensen gebruikmaken van Facebook, Instagram, WhatsApp of Messenger. Ruim 2 miljard mensen zouden dagelijks te vinden zijn op een of meer van de platformen die Facebook bezit.

"Onze gemeenschap en ons bedrijf blijven groeien", aldus Facebook-topman Mark Zuckerberg. "Hoe we ons bedrijf runnen, hebben we fundamenteel veranderd." Zo richt Facebook zich volgens Zuckerberg meer op "de grootste sociale kwesties". Ook wordt er volgens de topman flink geïnvesteerd in nieuwe manieren waarop mensen met elkaar in contact kunnen komen.

Schandalen

Facebook lag vorig jaar onder vuur vanwege tal van privacyschandalen. Een van de bekendste schandalen kwam in maart aan het licht. Toen werd bekend dat het omstreden databedrijf Cambridge Analytica ongeoorloofd toegang had tot persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Zuckerberg is in verband met dat schandaal gehoord door het Amerikaanse Congres en in het Europees Parlement.

Gisteren werd nog bekend dat Facebook sinds 2016 gebruikers, onder meer tieners, betaalde om via een app inzage te krijgen in hun internetverkeer. Omdat Facebook daarmee de regels van Apple heeft overtreden, mag het bedrijf niet langer testversies en apps voor intern gebruik via de App Store verspreiden.