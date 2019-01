'Afname gebruikers Facebook kan volgend jaar nog harder gaan'

640.000 Nederlanders stopten vorig jaar met Facebook. Een daling werd in de sector wel verwacht, maar 6 procent minder gebruikers is "wel fors" en "een die opvalt". Die afname zou de komende jaren nog harder kunnen gaan, zegt socialemediadeskundige Sonja Loth.

De verklaring daarvoor is simpel, zegt Loth. Ze maakt een vergelijking met chatdienst MSN, waar ze zelf ook voor gewerkt heeft. "Wat je daar zag was dat nadat er een eerste groep mensen was weggegaan, anderen ook in hoog tempo vertrokken. Het probleem was dat de gebruikers die achterbleven niemand meer hadden om mee te chatten."

Slapen

De reden dat de eerste groep mensen nu bij Facebook weggaat heeft volgens het Nationale Social Media Onderzoek 2019 te maken met een gebrek aan vertrouwen in Facebook. Ook is er te veel nepnieuws of is het privacybeleid een overweging om op te stappen. "Maar als je Facebook wantrouwt en dan van Instagram gebruikmaakt zit je een beetje te slapen", lacht Loth. Instagram is namelijk eigendom van Facebook.

Het afgelopen jaar ging het gebruikersaantal op Facebook 6 procent omlaag. Loth vindt dat fors en ziet echt een trendbreuk. Ze denkt dat de daling volgend jaar weleens kan versnellen tot 9 procent.

Ook techredacteur Nando Kasteleijn kijkt op van het hoge percentage. "Voor een platform dat afgelopen jaren vooral groeide is zo'n daling wel opvallend. Tegelijkertijd komt het ook niet helemaal uit de lucht vallen. Onderzoeken hebben al laten zien dat bijvoorbeeld tieners al een tijdje overstappen naar andere netwerken."

Dat is vaak de eerste groep die vertrekt. Ze willen zich niet op dezelfde plek als hun ouders bevinden. "Dat zie je al sinds 2000 op sociale media", zegt Loth, die werkt voor Social Inc. "Jongeren stappen op, en waar jongeren heengaan komen ouderen uiteindelijk achteraan."

Doelgroep niet opeens verdwenen

Toch ziet zij een grootschalige leegloop bij Facebook nog niet snel gebeuren. Bij Hyves stapten gebruikers over naar Facebook, maar een échte vervanger voor dit sociale netwerk is er nu nog niet. Daarom blijft Loth haar klanten ook adviseren om met advertenties in te zetten op Facebook. "Want een daling van 6 procent is flink, maar betekent dat je doelgroep niet opeens verdwenen is. Ook zijn er op Facebook meer advertentiemogelijkheden voor bedrijven. Daarom wint de commerciële kant het nog wel."

Bij het sociale netwerk zullen ze van de daling in Nederland bovendien niet wakker liggen. "Facebook groeit wereldwijd ook nog altijd", zegt Kasteleijn. Eind 2017 stond de teller nog op 2,1 miljard gebruikers. Nu zijn dat er 2,3 miljard. "Alleen lijkt de rek eruit te zijn, want de groeisnelheid neemt af. Dat zie je vooral in Verenigde Staten en Europa." Bovendien is het aantal uur dat mensen aan Facebook besteden wereldwijd wel gedaald, blijkt uit onderzoek van Nielsen.

Bijna iedereen die hier een Facebookaccount zou kunnen hebben, heeft dat ook. "Daarom ligt de focus bij de laatste jaren ook meer op Azië en Afrika."