Klimaatspijbelen mag bij veel scholen, maar wel onder voorwaarden

Veel mensen vinden dat scholieren op 7 februari niet moeten staken voor een klimaatmars in Den Haag. Ook minister Slob van Onderwijs ziet de leerlingen die dag liever in de schoolbanken. Toch blijkt uit een rondgang van de NOS dat veel scholen er geen probleem mee hebben.

Middelbare scholieren in ons land willen naar Belgisch voorbeeld gezamenlijk demonstreren voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Bij de zuiderburen trekken al vier donderdagen op rij tienduizenden leerlingen naar Brussel om aandacht voor hun boodschap te vragen. Ook in onder andere Australië, Zwitserland en Zweden gingen duizenden leerlingen de straat op.

De demonstratie in ons land is een initiatief van scholieren van de Daltonschool in Den Haag. De reacties op dat plan zijn "heel positief", zegt organisator Stijn Warmenhoven van die school in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn in gesprek met de gemeente en milieuorganisaties."

Toestemming van de ouders

Hij zegt veel vragen van scholen te krijgen over wat er precies de bedoeling is van de demonstratie. Veel scholen zeggen tegen de NOS dat ze positief tegenover de protestmars staan. Toch stellen ze een aantal voorwaarden aan deelname. Zo moeten leerlingen een briefje met toestemming van de ouders aanleveren en een foto in Den Haag maken waar ze zelf op te zien zijn.

Ook op het Vossius Gymnasium in Amsterdam krijgen scholieren toestemming om deel te nemen aan de klimaatmars: