OM: nog geen link tussen Iran en liquidatie elektricien in Almere

In het onderzoek naar de moord op elektricien Ali Motamed uit Almere is tot nu toe geen link met Iran gevonden. Dat bleek vanochtend tijdens een regiezitting in de zaak tegen de vermeende opdrachtgever Naoufal F., alias 'Noffel'.

Begin januari maakte de AIVD bekend dat het waarschijnlijk is dat Iran de hand heeft gehad in twee liquidaties, een in Almere in 2015 en de ander in Den Haag in 2017. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen banden met criminelen en is een motief niet vast te stellen.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken zei al dat het niet vreemd is dat de betrokkenheid van Iran niet bevestigd is in de strafrechtelijke onderzoeken naar de twee liquidaties. "De waardering van informatie binnen het strafrechtelijke bewijsstelsel is een andere dan de waardering van inlichtingen door inlichtingendiensten."

Moord op elektricien

Op 15 december om 07.00 uur verliet de 56-jarige Ali Motamed zijn huis. Hij werkte als elektricien voor energiemaatschappij Eneco en was op weg naar de bus. Met één schot in zijn hoofd werd hij gedood. De vluchtauto werd uitgebrand in een andere buurt in Almere aangetroffen.

Vlak na de moord bleek dat Motamed een schuilnaam was voor Mohammad Reza Kolahi Samadi. Hij was in Iran ter dood veroordeeld voor een grote bomaanslag in 1981. Daarbij werden meer dan zeventig mensen gedood.

Volgens advocaat Weski van Naoufal F. is het vreemd dat het OM niet meer onderzoek heeft gedaan naar de achtergrond van het slachtoffer. Ze wil weten of Iran meewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek. Haar cliënt heeft er volgens haar niks mee van doen.

Schutters voor de rechter

Vrijdag staan de twee vermeende schutters voor de rechter. Anoear A. (28) en Moreo M. (35) kregen volgens het OM de opdracht van Naoufal F. om de Iraniër in Almere te vermoorden.

Uit versleutelde telefoonberichten blijkt dat zij geen idee hadden van het motief voor de moord. "Waarom hij moet slapen weet ik niet en wil ik niet eens weten... Hahahaha.", schrijft één van de schutters. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten het gehad over het getal 130. Daaruit leidt het OM af dat de mannen 130.000 euro voor de moord hebben gekregen. De vraag is alleen van wie.

'Noffel' zit een celstraf van 18 jaar uit voor een andere mislukte moordaanslag.