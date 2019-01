Extra beveiliging voor moskeeën Amsterdam

Amsterdam gaat moskeeën en andere islamitische instellingen extra beveiligen. In een brief aan de gemeenteraad meldt burgemeester Halsema dat het risico op een aanslag reëel is vanwege een "verhoogde voorstelbare dreiging voor islamitische instellingen".

Volgens Halsema worden op korte termijn "een aantal noodzakelijke, aanvullende veiligheidsmaatregelen" genomen. Ze schrijft niet om welke instellingen het gaat. Ook blijft onvermeld wat de extra beveiligingsmaatregelen inhouden.

In 2014 werd een vergelijkbare beslissing genomen over Joodse instellingen in Amsterdam. Daar kwamen toen onder meer bewakingsposten, die inmiddels zijn vervangen door bewakingscamera's.

Meerdere moskeeën in Amsterdam kregen het afgelopen jaar te maken met bedreigingen. Zo werd een woordvoerder van de Nasr-moskee vorige maand in een video met de dood bedreigd, omdat de moskee had geweigerd een dodengebed uit te spreken voor een omgekomen Syriëganger. In januari vorig jaar werd een onthoofde pop bij een moskee in Amsterdam-Noord gelegd.

Aanpak van radicalisering

In de brief aan de gemeenteraad staan meer plannen om radicalisering en terroristische aanslagen in Amsterdam tegen te gaan. Op risicoplekken als de Nieuwendijk, de Kalverstraat en de Heiligeweg in het centrum worden "structurele maatregelen" genomen, schrijft Halsema. Later dit jaar beslist het college wat voor maatregelen dit zijn.

Verder wordt er meer geld uitgetrokken voor het gemeentelijke team Radicalisering en komen daar meer mensen te werken. Ook komen er extra eisen voor ambtenaren die met vertrouwelijke informatie omgaan.

Aanleiding voor die maatregel is onder meer de zaak rond een deradicaliseringsambtenaar die werd ontslagen omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan onrechtmatig handelen en belangenverstrengeling.