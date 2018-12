Politie onderzoekt doodsbedreiging aan adres Amsterdamse moskee

De politie in Amsterdam doet onderzoek naar een video waarin een woordvoerder van de Nasr-moskee in Amsterdam-Oost met de dood wordt bedreigd. Het dreigement zou te maken hebben met de weigering van de moskee om een dodengebed uit te spreken voor de Syriëganger Sarah L., die vorige maand met haar dochter om het leven kwam bij een bombardement op de Syrische stad Hajin.

De Amsterdamse stadszender AT5, die de video heeft gezien, meldt dat er schokkende beelden in zitten van slachtoffers van bombardementen, onder wie gesneuvelde kinderen. In een tekst bij de beelden wordt het dreigement geuit.

"Terwijl onze broeders en zusters worden afgeslacht in Hajin, Syrië, is het minste dat we in Nederland kunnen doen een beetje respect opbrengen voor onze martelaren. Voor onze zuster Sarah Umm Khawla en haar dochtertje Kahwla", is volgens AT5 te lezen.

Onsmakelijk

De familie van Sarah L., die om het dodengebed had gevraagd, heeft tegenover de Amsterdamse zender afstand genomen van de doodsbedreiging.

De Nasr-moskee is onbereikbaar voor een reactie. Tegen AT5 zegt de bedreigde woordvoerder dat hij de video buitengewoon onsmakelijk vindt en dat de film is gebaseerd op aannames die niet kloppen. Hij zegt stappen te overwegen. Of er aangifte is gedaan, wilde de politie niet zeggen.