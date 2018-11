Syriëganger met kind omgekomen bij bombardement

Een Amsterdamse vrouwelijke Syriëganger is met haar dochtertje vrijdag omgekomen bij een bombardement op de Syrische stad Hajin. Dat bevestigen bronnen rond de familie aan AT5. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van de twee niet bevestigen.

Het gebeurde bij een luchtaanval van de internationale coalitie op doelen van Islamitische Staat. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten werden enkele tientallen mensen gedood bij de aanval.

Sarah L. groeide op in de Indische Buurt en reisde naar verluidt in 2014 op haar achttiende af naar Syrië. Daar kreeg ze een dochter.

Ze is de zus van Bilal L., die in 2006 werd veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij medegevangenen ronselde voor de gewapende strijd. Na zijn vrijlating deradicaliseerde hij; in 2013 ging hij aan de slag voor de gemeente Amsterdam als jongerenwerker.

Hij werd ingezet voor de deradicalisering bij kwetsbare jongeren, maar stopte daar in 2015 mee, schrijft NH Nieuws.