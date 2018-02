OM vervolgt voormalige Amsterdamse deradicaliseringsambtenaar

Het OM wil de voormalige deradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb vervolgen voor valsheid in geschrifte met facturen. Ze zou hebben gerommeld met betalingen aan een vlogger met wie ze een privérelatie had. Ook hij wordt vervolgd.

Ait-Taleb werd vorig jaar ontslagen door burgemeester Van der Laan vanwege onrechtmatig handelen en belangenverstrengeling. Ze vocht haar ontslag aan en ontkende dat ze een liefdesrelatie met de man had gehad. Maar in december oordeelde de rechter dat haar relatie met de man zo ver ging dat ze die had moeten melden.

Ongezien

Het OM meldt dat het opsporingsonderzoek naar Ait-Taleb en de man is afgerond. Deze week kwamen ook twee onderzoeksrapporten van de gemeente over de zaak naar buiten. Er zou sprake zijn van niet gespecificeerde facturen, dubbele betalingen en andere onrechtmatigheden. In totaal zou er 300.000 euro mee gemoeid zijn.

Ait-Talebs leidinggevende zou de facturen ongezien getekend hebben. Deze week diende hij zijn ontslag in, volgens Het Parool onder druk van waarnemend burgemeester Van Aartsen.

Eerder werd duidelijk dat Ait-Talbed van Van der Laan veel ruimte kreeg. Ze liet de vlogger video's maken die radicaliserende jongeren op andere gedachten moesten brengen, maar die vlogs werden door Van der Laan afgekeurd en daardoor nooit online gezet.