Economen willen CO2-heffing voor bedrijven: 'Klimaatakkoord stelt teleur'

Bedrijven moeten een CO2-heffing gaan betalen van 50 euro per ton koolstofdioxide. Zeventig economen komen met dat idee, omdat ze vrezen dat met het huidige concept-klimaatakkoord de gestelde doelen niet worden gehaald. Het belangrijkste doel is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990.

In het voorlopige klimaatakkoord staan honderden voorstellen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De plannen worden nog doorgerekend, maar waren de afgelopen tijd al onderwerp van discussie in politiek Den Haag.

In het ontwerpakkoord is geen algemene CO2-heffing voor de industrie opgenomen, maar een boetesysteem voor bedrijven zonder goede duurzaamheidsplannen.

De zeventig hoogleraren en economen vinden dat het concept teleurstelt en willen dat de industrie meteen in actie komt. Een boetesysteem is volgens hen niet effectief. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft vandaag opnieuw gezegd dat Nederland een aantal klimaatdoelen voor volgend jaar niet haalt.