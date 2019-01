Coalitie lijkt verdeeld over het klimaatakkoord

D66-fractieleider Jetten gaat ervan uit dat de VVD zich houdt aan de afspraken over het klimaatakkoord. "De aanpak van de klimaatcrisis gaat over de toekomst van onze kinderen. Daarom heb ik afspraken met de heer Dijkhoff. Daar houd ik hem aan. Een man een man, een woord een woord."

Jetten reageert op uitspraken van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff in De Telegraaf. Hij zei dat de kans nihil is dat het klimaatakkoord letterlijk wordt uitgevoerd. Ook zei hij dat coalitiegenoot Jetten aan het drammen is over het klimaat en dat hij te weinig rekening houdt met de kosten voor gewone mensen.

ChristenUnie-leider Segers sluit zich bij Jetten aan: "Ik gun collega Dijkhoff zijn oneliner in De Telegraaf, maar we kunnen een gemaakte afspraak niet breken."

Pittige discussie

Dijkhoff verwacht dat de discussie in de coalitie over het klimaatakkoord pittig wordt, omdat de standpunten "behoorlijk uit elkaar liggen". Er lijkt een verdeling te zijn tussen VVD en CDA aan de ene kant (die vooral vrezen voor hoge kosten van de burgers) en D66 en de ChristenUnie aan de andere kant (die vooral vrezen voor de toekomst van de kinderen).

CDA-voorman Buma vindt het "belangrijk dat de VVD nu ook ziet dat het klimaatakkoord niet heilig is en dat het kabinet zelf keuzes moet maken om te zorgen dat de rekening voor gewone burgers betaalbaar blijft".

Eerste stap

De honderden voorstellen uit het klimaatakkoord worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Daarna zal het kabinet besluiten welke het overneemt. Minister Wiebes noemde het akkoord op de dag van de presentatie "een eerste, belangrijke stap op weg naar 2030". In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990.

Jetten en Segers hameren erop dat "ook Klaas Dijkhoff zich daaraan heeft te houden". "We willen de wereld beter achterlaten voor de kinderen", aldus Segers. Beide fractieleiders zeggen erbij dat zij ook willen letten op "een eerlijke verdeling van de lasten".

Zenuwachtig

Behalve zijn coalitiegenoten van D66 en ChristenUnie schaart Dijkhoff in De Telegraaf ook GroenLinks-leider Klaver onder de "drammers" over het klimaat. Klaver denkt dat "ze bij de VVD zenuwachtig worden". Er komen Provinciale Staten-verkiezingen aan, die direct gevolgen hebben voor de samenstelling van de Eerste Kamer. "En die staan voor ons in het teken van het klimaat."

Klaver noemt de woorden van Dijkhoff "hypocrisie in de tiende versnelling": "Het akkoord dat is gesloten door Nijpels (VVD), Wiebes (VVD) en Rutte (VVD) en waar hij zelf nauw bij betrokken was."

VVD'er aan tafel

Ook andere linkse oppositiepartijen reageren honend. SP-fractievoorzitter Marijnissen zegt dat Dijkhoff neptranen huilt. Het klimaatakkoord is volgens haar een VVD-akkoord "VVD'ers aan tafel en een VVD'er had de leiding." Ze vindt de zorg voor de kosten voor de burgers ook vreemd, want "door VVD-beleid is de energierekening torenhoog".

Asscher van de PvdA vindt het aanfluiting dat VVD'er Dijkhoff afstand neemt een akkoord waaraan hij en zijn partij volop hebben meegewerkt. "Ga aan de slag of ga uit de weg."

PVV-leider Wilders denkt dat niemand de VVD en Dijkhoff nog gelooft.