KPN na gesprek met actiecomité: 'Besluit over verdwijnen XS4ALL staat vast'

Het gesprek dat KPN deze week heeft gevoerd met het actiecomité 'XS4ALL moet blijven' heeft niets veranderd aan het besluit van het bedrijf. Het merk XS4ALL zal, zoals eerder al naar buiten kwam, stoppen en overgaan in KPN.

Maandag werd bekend dat de provider in gesprek ging met de actievoerders die een petitie waren gestart. Vandaag zegt KPN dat het "een goed gesprek" was en dat er is "geluisterd naar de zorgen die er zijn bij de initiatiefnemers van de petitie". Maar de plannen gaan door.

Het actiecomité noemt het in een reactie "onbegrijpelijk dat KPN zich star opstelt, weigert opties te onderzoeken en het risico lijkt te willen nemen tienduizenden klanten te verliezen". Inmiddels hebben meer dan 45.000 mensen de petitie ondertekend, en volgens de initiatiefnemers heeft een groot deel van hen gezegd onder geen enkele voorwaarde klant bij KPN te worden. Mochten al deze mensen opstappen dan is dat 20 procent van het klantenbestand van XS4ALL.

'Alles blijft hetzelfde'

Maar om zorgen weg te nemen heeft KPN tijdens het gesprek met het actiecomité nog eens benadrukt dat er niets verandert voor klanten. "Ze behouden de producten en service die ze nu hebben." Het bedrijf gaat er volgens de actievoerders aan voorbij dat klanten vaak principieel voor XS4ALL als internetprovider kiezen.

Ze zien XS4ALL als een sterk merk en een voorvechter van privacy en veiligheid. KPN, dat tegelijk stopt met de merknamen Telfort en Yes Telecom, denkt dat die waarden ook prima onder de eigen vlag kunnen voortbestaan.

Het actiecomité geeft nog niet op. Maandag volgt er een bijeenkomst in de Waag in Amsterdam waar verder gesproken wordt over een mogelijke toekomst van XS4ALL. Ook staat op de actiesite een kalender met de actiepunten tot en met april.

Eigen merk

KPN maakte op 10 januari bekend dat het "op termijn" stopt met XS4ALL en alle activiteiten van het dochterbedrijf onder het eigen merk wil onderbrengen. XS4ALL werd in 1998 overgenomen door KPN. Het merk werd sindsdien altijd zelfstandig in de markt gezet. Ook heeft het het bedrijf altijd grotendeels zelfstandig geopereerd. Wanneer daar een einde aan komt is nu niet bekend.