KPN stopt met de merken XS4ALL en Telfort

KPN stopt met de merken XS4ALL, Telfort en Yes Telecom. De merken worden ondergebracht bij KPN. Door de samenvoeging verdwijnen er een onbekend aantal banen bij KPN.

Ruim twintig jaar geleden kocht KPN het bedrijf XS4ALL, een van de oudste internetaanbieders van Nederland. Die overname was opvallend. XS4ALL stond bekend als een eigenzinnig bedrijf. De vraag was of dat merk wel zou passen onder de vleugels van het internationaal opererende KPN.

KPN heeft XS4ALL steeds als een apart merk neergezet. Momenteel loopt er een reclamecampagne waarbij XS4ALL wijst op de lange historie van het internetconcern.

Boventallige

Aan die periode als apart merk komt binnenkort een eind. KPN wil de komende jaren de merken laten opgaan in zijn eigen merk. Ook worden er afdelingen samengevoegd, zoals de klantenservice, waardoor er banen verdwijnen. KPN belooft de boventallige medewerkers "naar nieuw werk te begeleiden".

Bij XS4ALL is de aankondiging het gesprek van de dag. Volgens een woordvoerder bij de provider zijn de reacties binnen het bedrijf "zeer gemengd".

Ook het merk Telfort heeft een lange historie. Dat merk werd in 1996 opgericht.