KPN in gesprek met XS4ALL-actievoerders na succesvolle petitie

KPN liet anderhalve week geleden weten dat het de merknaam XS4ALL wil schrappen, maar een grote groep klanten en (oud-)medewerkers is het hier niet mee eens. Ze lanceerden de petitie 'XS4ALL moet blijven', die inmiddels zo'n 40.000 keer is ondertekend. De KPN-top wil nu met ze in gesprek.

KPN maakte op 10 januari bekend dat het "op termijn" stopt met XS4ALL en alle activiteiten van het dochterbedrijf bij het eigen merk wil onderbrengen.

Zowel van binnen als buiten het bedrijf werd daar hevig tegen geprotesteerd. Online regende het reacties, omdat veel mensen niet begrepen waarom het merk de nek om werd gedraaid. Voor hen staat XS4ALL door de historie van het bedrijf voor veel meer dan een merknaam.

Historisch

Ze zien XS4ALL als een sterk merk en een voorvechter van privacy en veiligheid. KPN, dat tegelijk stopt met de merknamen Telfort en Yes Telecom, denkt dat die waarden ook prima onder de eigen vlag kunnen voortbestaan.

Het bedrijf kocht XS4ALL ruim twintig jaar geleden en heeft het merk altijd apart in de markt gezet. Op dit moment loopt er zelfs nog een reclamecampagne waarbij XS4ALL wijst op de lange historie van het bedrijf. Aan die historie komt als het aan KPN ligt binnen enkele jaren een eind.

Blijven bestaan

Oud-werknemer Kirsten Verdel probeert dit via de petitie samen met oud-collega's te voorkomen. Samen met onder andere oud-directeur Dokke Pelleboer en oud-woordvoerder Sjoera Nas hoopte ze op een paar honderd ondertekenaars, maar inmiddels gaat de teller richting 40.000.

Dit weekend kreeg ze het nieuws dat KPN-top om tafel wil. Een datum is er nog niet, maar het gesprek moet binnenkort plaatsvinden.

Verdel hoopt dat XS4ALL zelfstandig zal blijven bestaan. Het bedrijf zou winstgevend zijn, en daarom is er volgens hen geen noodzaak voor het schrappen van de merknaam. Bovendien hebben volgens de initiatiefnemers veel klanten van XS4ALL geen trek in het merk KPN. Zij zullen opstappen als het bedrijf met de merknaam stopt.

Vraag is of KPN hier gehoor aan geeft. Het bedrijf wil zich via een hoofdmerk profileren met zoveel mogelijk gebundelde telecomdiensten (tv, internet, vast en mobiel bellen). Het plan is om in de loop van 2019 en 2020 XS4ALL, Telfort en Yes Telecom op te doeken. Klanten van die bedrijven kunnen dan bij KPN terecht.