Kamer: situatie asociale asielzoekers onacceptabel

De Tweede Kamer vindt de situatie in de twee speciale opvanglocaties voor asociale en criminele asielzoekers onacceptabel. De medewerkers moeten meer middelen krijgen om agressieve en gestoorde bewoners op te sluiten, vinden de Kamerleden. Ook moet er meer gedaan worden om de meestal kansloze asielzoekers uit te zetten.

Zij reageren op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daaruit blijkt dat op de locaties in Hoogeveen en Amsterdam asielzoekers wonen met ernstige psychische problemen, verslavingsproblemen of een crimineel verleden. Zij komen grotendeels uit veilige landen in Noord-Afrika en maken dus geen kans op een verblijfsvergunning.

De Inspectie concludeert ook dat de medewerkers niet veilig hun werk kunnen doen en dagelijks heftige confrontaties met bewoners hebben.

Meteen het land uit

VVD-Kamerlid Azmani, die de omstandigheden in de speciale opvang heeft gezien: "Het is al bizar genoeg dat deze asielzoekers misbruik van ons maken door zich zo te gedragen. Het liefst heb ik ze meteen het land uit. Kan dat nog niet maar ben je crimineel, dan hoor je in de bak en niet in de opvang."

CDA-Kamerlid Van Toorenburg vindt dat in de discussie over asielzoekers het evenwicht een beetje weg is. Aan de ene kant wordt hard opgetreden tegen hier gewortelde kinderen. Aan de andere kant weet de overheid zich geen raad met kansloze, criminele asielzoekers, zegt zij.

Van Toorenburg vroeg een debat aan over de kwestie en kreeg steun van de hele Tweede Kamer: