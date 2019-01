In Japan gearresteerde Renault-topman Ghosn weg na grote druk

Topman Carlos Ghosn (64) is niet langer de baas van de Franse automaker Renault. De in Japan opgepakte Ghosn is gisteravond afgetreden, nadat duidelijk was geworden dat hij vandaag op een ingelaste bestuursvergadering vervangen wordt als ceo en bestuursvoorzitter.

Het vertrek van Ghosn wordt gemeld door de Franse minister Bruno Le Mair. De Franse regering is grootaandeelhouder bij Renault en drong al langer aan op zijn vertrek.

Ghosn wordt onder meer verdacht van miljoenenfraude bij de automakers Nissan en Mitsubishi, onderdeel van de Renault-groep, en zit in een Japanse cel.

Michelin-topman

Ghosn heeft de Franse, Braziliaanse en Libanese nationaliteit. Hij was sinds 1999 de baas van Nissan en sinds 2005 topman van Renault. Onder zijn leiding vormden Nissan, Renault en Mitsubishi een samenwerkingsverband, waar hij bestuursvoorzitter van werd. De combinatie is een van de grootste autoproducenten ter wereld. Ghosn ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude.

Renault bleef na Ghosns arrestatie in november achter zijn Franse topman staan. Uit een voorlopig intern onderzoek was niet gebleken dat hij zich ook bij de Renault schuldig had gemaakt aan fraude. Nissan en Mitsubishi vervingen hem kort na zijn arrestatie al wel.

Operationeel directeur Thierry Bolloré van Renault, die Ghosns taken al tijdelijk waarnam, volgt hem waarschijnlijk op als ceo. De Franse automaker zou Jean-Dominique Senard tot bestuursvoorzitter willen benoemen, hij vertrekt binnenkort bij bandenmaker Michelin.