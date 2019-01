Voormalig Nissan-topman Ghosn: 'Ik ben onschuldig'

De hoorzitting heeft geen invloed op de rechtszaak, zegt Duits. "Ghosns advocaten hopen op media-aandacht voor zijn kijk op de zaak, want tot nu toe is veel verslaggeving nogal eenzijdig, voornamelijk gebaseerd op informatie die door de Japanse officieren van justitie is gelekt naar Japanse media."

De familie van Ghosn zegt verder dat hij onder slechte omstandigheden wordt vastgehouden in Japan. "Het is inderdaad flink afzien voor mensen in de gevangenis en zeker voor iemand zoals hij die gewend is aan veel luxe", stelt Duits. De oud-topman verblijft in een onverwarmde isoleercel van vijf vierkante meter, heeft alleen een toilet, wasbak en tafel en geen tv.

"Hij heeft ook geen bed. Hij slaapt op een dun matras op een rijstmat. Zijn maaltijden bestaan uit wat groente, vis, soep en een mengsel van rijst en gerst. Brood krijgt hij slechts enkele keren per maand. Overdag mag hij niet liggen en hij mag alleen op dinsdag en vrijdag een bad nemen."

Daarnaast is contact met zijn familie niet toegestaan. Ghosn krijgt alleen bezoek van advocaten en ambassadepersoneel. "Het is dus best wel zwaar. En hij schijnt zo'n tien kilo afgevallen te zijn."

Gijzeling

Ghosn hoopt snel te worden vrijgelaten, maar of dat gebeurt is maar de vraag. "Critici bestempelen de methode van het Japanse Openbaar Ministerie vaak als een gijzeling", legt Duits uit. "Iemand kan na zijn arrestatie twee keer tien dagen worden vastgehouden en daarna weer voor een andere klacht aangehouden worden. Dat kan zo maandenlang doorgaan."

De aanklagers zouden verdachten zo onder druk willen zetten om een bekentenis af te dwingen. "Veel advocaten raden hun cliƫnten zelfs aan maar te bekennen zodat ze in ieder geval de gevangenis uit kunnen. Maar Ghosn gaat dat niet doen. Hij zegt: ik ben onschuldig, dus ik beken niet. Als de huidige periode op 11 januari afloopt, bestaat de kans dat Ghosn opnieuw gearresteerd gaat worden."

Lees hier de volledige verklaring van Ghosn: