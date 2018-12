Nissan-topman Ghosn opnieuw gearresteerd vanwege fraude

Carlos Ghosn, voormalig topman van de autofabrikanten Nissan en Mitsubishi, is opnieuw gearresteerd in Japan. De zakenman is sinds vorige maand verwikkeld in een fraudezaak. Hij wordt er nu ook van verdacht Nissan te hebben laten opdraaien voor verliezen van zijn persoonlijke investeringen.

Ghosn zou voor ongeveer 14,5 miljoen euro aan privé-verliezen hebben weggeschreven in de boekhouding van het bedrijf. Het Openbaar Ministerie in Japan heeft zijn huis in Japan doorzocht op zoek naar bewijs.

De topman zit al een paar weken vast in Tokio. Zijn voorarrest zou vandaag worden beëindigd, maar vanwege de nieuwe beschuldigingen is vrijlating op borgtocht van de baan. Hij mag nu nog zeker tien dagen worden vastgehouden.

Inkomen verzwegen

De zakenman werd vorige maand op straat gezet door Nissan en Mitsubishi. Uit een intern onderzoek bleek dat Ghosn jarenlang een deel van zijn inkomen had verzwegen. Ook zou hij bedrijfsbezittingen hebben aangewend voor particulier gebruik.

Ghosn, die over de Franse, Braziliaanse en Libanese nationaliteit beschikt, werd in 1999 aangesteld als topman bij Nissan. Onder zijn leiding ging het Japanse bedrijf een samenwerking aan met Renault en Mitsubishi. Bij Renault is Ghosn overigens nog steeds niet officieel weggestuurd.