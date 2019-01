Harbers: voorlopig geen uitzetstop asielkinderen

Staatssecretaris Harbers is niet van plan voorlopig te stoppen met het uitzetten van asielkinderen en hun ouders. In het vragenuur in de Tweede Kamer zei hij dat hij vasthoudt aan het beleid op dat punt. "Dat betekent dat het met enige regelmaat voorkomt dat gezinnen met kinderen gedwongen moeten terugkeren naar hun land van herkomst", benadrukte hij.

De kwestie van het kinderpardon is weer actueel sinds zaterdag CDA en D66 pleitten voor versoepeling van de criteria; gisteren voegde de ChristenUnie eraan toe dat er een directe stop moet komen.

Verwachtingen gewekt

De linkse oppositie vindt dat er in elk geval geen kinderen mogen worden uitgezet, totdat de Kamer een uitspraak over de versoepeling heeft gedaan. Volgens onder meer GroenLinks, PvdA en SP zijn door de uitspraken van het CDA van zaterdag verwachtingen gewekt.

Maar net als regeringspartij VVD benadrukte de VVD-bewindsman dat er een onderzoek loopt naar de vraag waarom zoveel vreemdelingen langdurig in Nederland blijven, ook als hun aanvraag is afgewezen. Harbers wil de uitkomsten van dat onderzoek afwachten en beschouwt de voorstellen van CDA en D66 van zaterdag als suggesties die daarin worden meegenomen.