VVD: uitzettingen niet stopgezet

Tijdens de gesprekken over het verruimen van de regels rond het kinderpardon gaan de uitzettingen van gezinnen voorlopig gewoon door. Dat heeft VVD fractievoorzitter Dijkhoff gezegd na overleg met zijn coalitiegenoten.

"Er zijn altijd discussies over hoe dat uitwerkt in individuele gevallen. Ik zeg niet dat dat niet pijnlijk is, maar het regeerakkoord is verder duidelijk", aldus Dijkhoff. Het Armeense gezin dat vandaag via Schiphol zou worden uitgezet, heeft Nederland intussen verlaten en is op weg naar Armeniƫ.

Verruiming

CDA, D66 en ChristenUnie willen opnieuw om de tafel om te kijken hoe de regels rondom het kinderpardon verruimd kunnen worden. Dit weekend lieten CDA en D66 weten met een een plan naar staatssecretaris Harbers te gaan om dat te bereiken. Door de verruiming van de regels moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

De ChristenUnie pleitte vanmorgen bij monde van Kamerlid Voordewind voor een onmiddellijke stop, maar fractievoorzitter Segers wilde daar later niet op ingaan.

De coalitiepartijen hebben afgesproken dat ze nog verder zullen doorspreken over het kinderpardon, maar volgens VVD fractievoorzitter Dijkhoff betekent dat niet dat er nu uitzettingen worden stopgezet. Volgens CDA-leider Buma was er "een goed gesprek" en zullen er verdere gesprekken en ook een debat volgen.

Opnieuw kijken

CDA, ChristenUnie en D66 willen onder meer dat de staatssecretaris opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe werden afgewezen voor het kinderpardon, zoals Lili en Howick. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier geboren.

De VVD is fel tegenstander van die plannen. De keerzijde van verruiming is volgens Dijkhoff dat er weer veel nieuwe generaties zullen denken te kunnen blijven.