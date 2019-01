Duizenden Colombianen protesteren tegen geweld na aanslag politieschool

Volgens de regering werd de aanslag gepleegd door een lid van de rebellenbeweging ELN. Deze marxistisch-leninistische beweging heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist. De bestuurder van de auto met explosieven is ook omgekomen, meldden de autoriteiten. Een andere verdachte is inmiddels wel gearresteerd op verdenking van betrokkenheid.

In reactie op de aanslag heeft president Duque de arrestatiebevelen voor tien kopstukken van de ELN, die in het kader van vredesbesprekingen waren ingetrokken, van de plank gehaald. Aan Cuba, waar de ELN-leiders verblijven, heeft hij gevraagd om hen op te pakken. Maar dat land zei zich te willen houden aan de gemaakte afspraken met de ELN.

Vredesonderhandelingen

ELN is de laatste overgebleven rebellengroepering in Colombia, sinds het land in 2016 een historisch vredesakkoord sloot met de FARC. Een jaar later begon de Colombiaanse regering vredesonderhandelingen met de ELN, maar tot dusver hebben die niet geleid tot een akkoord.