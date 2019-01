Britse minister waarschuwt: Lagerhuis mag brexit-proces niet kapen

Een dag voordat de Britse regering in het Lagerhuis een nieuw brexit-plan moet presenteren, is er nog altijd geen zicht op een doorbraak. Terwijl Britse media berichten over parlementsleden die morgen voorstellen willen doen de brexit uit te stellen, waarschuwt de Britse minister van Handel, Liam Fox, dat het parlement "het recht niet heeft het brexit-proces te kapen".

Premier May voert vandaag crisisoverleg met haar kabinet om morgen het Lagerhuis aan haar kant te krijgen. Begin deze week leed ze een verpletterende nederlaag toen een grote meerderheid haar brexit-deal met de EU wegstemde. De dag daarop overleefde ze een motie van wantrouwen. Morgen moet May het parlement een nieuw brexit-plan voorleggen.

Verwacht wordt dat parlementariërs, ook Conservatieven, daarop een voorstel zullen indienen waarmee een no-deal-brexit onmogelijk kan worden gemaakt als May morgen opnieuw te weinig steun krijgt. Er is binnen dat voorstel wel ruimte voor weer een nieuw plan, waar dan uiterlijk 26 februari over gestemd zou moeten worden, maar als ook dat voorstel strandt, zou de brexit uitgesteld kunnen worden.

'Vertraging onvermijdelijk'

"Het parlement heeft niet het recht om het brexit-proces te kapen", zei minister Fox in het BBC-programma The Andrew Marr Show. "Het parlement heeft tegen de mensen in het land gezegd: we maken een afspraak met jullie. Jullie nemen een beslissing en wij zullen die eerbiedigen." Fox zei dat mensen die van meet af aan tegen de brexit waren, nu proberen de uittreding uit de EU tegen te houden.

In datzelfde programma zei Labour-parlementariër Starmer dat Mays verlies begin deze week het onvermijdelijk maakt dat de brexit-procedure vertraging oploopt. Ook zei hij dat een tweede referendum waarschijnlijker is geworden. Starmer wil óf een nauwe economische relatie met de EU handhaven, óf een nieuw brexit-referendum.

De regering van May houdt vol dat de brexit op 29 maart een feit moet zijn, zoals de bedoeling was toen ze op die datum in 2017 het proces begon. Op dit moment bestaat de mogelijkheid dat de Britten uit de EU stappen zonder akkoord over de voorwaarden. Dat zou leiden tot grote verstoringen en problemen, onder meer in de handel.