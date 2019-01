Britse Lagerhuis stemt brexit-deal weg, historische nederlaag voor May

De kans dat May zo'n stemming overleeft, is vrij groot, aldus correspondent Tim de Wit. Haar Conservatieve dissidenten en de Noord-Ierse gedoogpartij DUP zullen de premier steunen om te voorkomen dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en Labourleider Corbyn het premierschap overneemt. De DUP heeft al laten weten morgen achter May te staan.

Als de regering de vertrouwensstemming overleeft, zal May met afgevaardigden van alle partijen overleggen over een antwoord op de vraag onder welke voorwaarden het Lagerhuis wél akkoord kan gaan met een brexit-deal. Als dat overleg "levensvatbare" ideeën oplevert, gaat May ermee naar Brussel, zei ze tegen het Lagerhuis.

Op 29 maart verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie, zo is eerder vastgelegd. Dat betekent dat de Britse regering nog 73 dagen heeft om met het parlement en de EU te onderhandelen over een uittreding die op voldoende steun kan rekenen.