May doet allerlaatste appèl aan Lagerhuis: sluit de rijen, stem vóór

De Britse premier Theresa May heeft vlak voor de cruciale stemming over haar brexit-akkoord met de EU nog een laatste dringende oproep aan het Lagerhuis gedaan om haar deal te steunen.

May complimenteerde het Lagerhuis met het langdurige en grondige debat over de brexitdeal. Ze blikte terug op het "democratische proces", dat begon met de uitspraak van het Britse volk in 2016 om de EU te verlaten. "Vanavond bepalen we of we doorgaan met de deal waarmee de wil van de bevolking wordt gerespecteerd."

May herhaalde dat de politiek de bevolking moet dienen. De Britten willen geen uittreding zonder deal en zonder zekerheden, aldus May. Vrede en veiligheid zijn gegarandeerd in de deal, en staan op de tocht zonder deal, zei de premier. Er is geen alternatieve deal te sluiten met de Europese Unie, waarschuwde ze tenslotte. Eerst moeten de huidige afspraken worden goedgekeurd.

In een steeds roeriger Lagerhuis (parlementsvoorzitter Bercow riep de leden op "zen" te blijven) wees May erop dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open zal blijven bij het vertrek uit de EU, en dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk zal blijven horen. De - nog niet geregelde - grenskwestie is een van de meest heikele omstreden onderdelen van de brexit.

"Dit is de meest betekenisvolle stemming waar wij allemaal ooit aan zullen deelnemen", besloot May. Het gaat om een beslissing die de levens van de komende generaties ingrijpend zal beïnvloeden, en een 'nee' leidt tot onzekerheid en chaos, voegde ze eraan toe.

'Sprong in het duister'

Kort voor May aan het woord kwam, noemde oppositieleider Corbyn de brexitdeal in zijn laatste bijdrage voor de stemming "een roekeloze sprong in het duister". Hij verweet May niets te hebben geregeld om de Britse economie, export en werkgelegenheid zeker te stellen na de uittreding.

Corbyn betitelde de periode na het brexitreferendum in 2016 als de meest chaotische politieke periode die hij in zijn 35 jaar als politicus heeft meegemaakt. Hij riep Brussel op tot heronderhandeling over de deal als de afspraken worden weggestemd. Corbyn herhaalde ook dat een nederlaag voor de premier moet leiden tot haar vertrek en nieuwe verkiezingen.

May verweet Corbyn nooit een "geloofwaardig alternatief" te hebben geboden, en alleen kritiek te hebben geleverd. Hij zou niet in het landsbelang denken maar in het belang van zijn partij.

Onthouden van stemming

Het Lagerhuis heeft in de afgelopen twee weken nog eens vijf dagen gedebatteerd over de uittreding uit de Europese Unie. May lijkt op een forse nederlaag af te koersen in het 650 zetels tellende parlement, Ook een aanzienlijk deel van haar eigen Conservatieve partij verzet zich tegen de brexitdeal. Naar verluidt wordt Conservatieve opponenten van de deal gevraagd om niet tegen te stemmen maar zich van stemming te onthouden, om de omvang van de verwachte nederlaag van May te beperken.

Na de toespraak van May stemt het Lagerhuis over een aantal amendementen bij de deal van May, voordat het uiteindelijk aankomt op de stemming over het akkoord zelf.