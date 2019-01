Golf aan noodwetten in EU met oog op no-deal-brexit

Over Europa trekt een angstfront voor een brexit zonder afspraken. Noodwetten liggen klaar, noodfondsen zijn in het leven geroepen en sommige landen kopen extra stukken grond. In heel Europa komen voorbereidingen voor een no-deal-brexit met het Verenigd Koninkrijk van de grond.

Het ene land is wel beter voorbereid dan het andere. De landen aan de Noordzee hebben meer maatregelen genomen dan landen die verder weg liggen. In Nederland wil minister Blok de regering en ministers meer bevoegdheden geven om in te kunnen spelen op de gevolgen van een brexit zonder afspraken.

Kort samengevat betekent geen akkoord voor voor alle landen vooral meer controles. Alles wat over de grens gaat, van mensen tot producten, moet gecontroleerd worden zoals bij landen buiten de Europese Unie. De grootste problemen worden bij havens en vliegvelden verwacht.

Om rijen te voorkomen koopt de Ierse regering grond bij. Daar komt parkeergelegenheid voor 270 vrachtwagens, 33 extra douaneposten en kantoren voor 144 medewerkers. De Europese Commissie heeft plannen gemaakt om te voorkomen dat vliegtuigen niet meer kunnen vliegen.

Met name voor exportlanden staat er veel op het spel. "Een no-deal zal het erg moeilijk maken voor Deense bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk", aldus de Deense premier Rasmussen. De producenten van boter, varkensvlees en vis houden als geen ander de adem in. Zonder deal zal de Deense export met 17 procent dalen is de verwachting. Vissers zijn het bangst, want 40 procent van de wateren waar zij nu vissen zijn straks alleen van de Britten.

Dierenartsen

België zal de angst van de Denen begrijpen. Het land exporteert met name voedingsmiddelen naar de andere kant van het Kanaal. Diepvriesaardappelen en diepvriesgroenten zijn populair, maar ook veel fruit uit Belgisch Limburg. Elk land neemt extra douaneambtenaren in dienst om controles uit te voeren. Duitsland kiest voor 900 extra douaneambtenaren, met name voor de havens van Bremen en Hamburg om te zorgen voor een vlotte doorgang van goederen.

Door de naderende brexit zijn ook dierenartsen dringend nodig, voor de veterinaire controles. Dieren, zoals paarden, worden regelmatig van Ierland naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd, maar ook Nederland en Duitsland exporteren de dieren naar het Verenigd Koninkrijk.

In Dublin worden ook extra controleruimtes gebouwd. En landen proberen allemaal om dierenartsen aan te trekken. De Vlaamse premier Bourgeois klaagt dat Nederland veel van de Vlaamse dierenartsen heeft weggekaapt, terwijl Vlaanderen ze zelf hard nodig heeft.

Heb ik een visum nodig?

Hoe goed havens en vliegvelden zich ook voorbereiden, als hun klanten zich niet voorbereiden komen ze alsnog in de problemen. Elk bedrijf dat met het Verenigd Koninkrijk wil handelen heeft een douanenummer nodig. België is daarom begonnen met het het pro-actief toewijzen van douanenummers aan ondernemingen. Van de 25.000 ondernemers die regelmatig exporteren, hebben er maar 5000 een zogenoemd EORI-nummer. Dat heb je nodig hebt als je naar een land buiten de EU wilt exporteren.

Ook wordt er in veel Europese landen al ingespeeld op vragen van inwoners. Vragen als: "Heb ik na 30 maart een visum nodig voor een bezoek aan Groot-Brittannië?". Of: "Is mijn rijbewijs na een brexit daar nog geldig?" Overal schieten infopunten uit de grond om hierop antwoord te kunnen geven.

In Duitsland zijn er grote ondernemingen (zoals BMW) en verenigingen van ondernemers met sites vol praktische informatie. Die van de Duitse Industrie- en Handelskamer bijvoorbeeld is al door 13.000 grotere ondernemingen bezocht. Deze club maar ook de Duits-Britse Industrie en Handelskamer roept met name kleinere ondernemers op zich te verdiepen in de brexit en de mogelijke gevolgen ervan niet te onderschatten.

Rechten en speciale wetgeving

Rechten van Europeanen aan de overkant van het Kanaal krijgen ook steeds meer vorm. Maar ook andersom: Frankrijk regelt de status van Britten in Frankrijk, die vooral aan de kust van de Middellandse Zee wonen. In Duitsland is vastgelegd dat de 120.000 Britten, die in Duitsland werken en wonen, tot eind december 2020 zonder problemen (en zelfs enigszins versneld) de Duitse nationaliteit kunnen blijven aanvragen.

Hoe dichterbij 29 maart komt, des te meer maatregelen er komen. Eind februari komt de Ierse regering met een pakket van 17 extra wetten, waarin onder meer geregeld wordt dat er extra schepen (met goederen) gaan varen naar het vaste land van Europa. Spanje komt pas met noodwetten als er eind februari nog geen akkoord is. En ook in Italië wordt nog geen haast gemaakt met speciale wetgeving.