'Trump vroeg advocaat te liegen tegen Congres over Moskou-project'

President Trump heeft zijn toenmalige advocaat Cohen opgedragen te liegen tegen het Amerikaanse Congres over de onderhandelingen over een Trump Tower in Moskou. Buzzfeed heeft dat gehoord van twee bronnen bij justitie die onderzoek doen naar de zaak.

Volgens de Amerikaanse website is dit het eerste voorbeeld waarin Trump een onderschikte expliciet opdraagt te liegen over zijn belangen in Rusland. Trump heeft naar buiten toe zijn belangen in Rusland altijd ten stelligste ontkend.

In 2017 zei Cohen tegen federale politici dat de onderhandelingen over het vastgoedproject in januari 2016 eindigden, terwijl ze in werkelijkheid nog tot juni van dat jaar doorgingen. In die periode was Trumps presidentscampagne volop aan de gang. Trumps kinderen Ivanka en Donald jr. zouden door Cohen regelmatig op de hoogte zijn gehouden van het project.

Volgens de bronnen kwam het Ruslandonderzoek, onder leiding van speciaal aanklager Robert Mueller, Trumps instructies aan het adres van Cohen op het spoor door gesprekken met getuigen, interne bedrijfsmails, sms'jes en andere documenten. Cohen zou Trumps instructies in gesprek met de onderzoekers hebben bevestigd.

Bekentenis Cohen

In november vorig jaar gaf Cohen al toe dat hij onder ede had gelogen over de kwestie. Dat gebeurde toen hij werd gehoord door leden van het Congres die onderzoek doen naar inmenging van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hij zei niet dat hij loog in opdracht van Trump.

Volgens de bronnen stond Trump ook achter een plan van Cohen om een bezoek te brengen aan Rusland tijdens de presidentscampagne. Bij dat bezoek zou Trump president Poetin ontmoeten en de onderhandelingen over de Trump Tower een zetje geven. "Regel het", zei Trump volgens de bronnen tegen Cohen.

De voorzitter van de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zei in een reactie op het nieuws van Buzzfeed "te doen wat nodig is" om de berichtgeving te bevestigen. Trump en Cohen hebben nog niet gereageerd.

Cohen werd vorige maand door het federaal hof in New York veroordeeld tot drie jaar cel. Hij bekende zwijggeld te hebben betaald aan pornoster Stormy Daniels en Playboymodel Karen McDougal, die beweerden een relatie met Trump te hebben gehad. Daarmee werden de regels voor de campagnefinanciering overtreden. Ook bekende hij schuld aan bankfraude, belastingontduiking en het genoemde liegen onder ede.