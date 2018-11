Ex-advocaat president Trump bekent liegen tegen Amerikaanse Congres

De voormalige advocaat van president Trump, Michael Cohen, heeft in de rechtbank toegegeven dat hij onder ede heeft gelogen. Dat gebeurde vorig jaar, toen Cohen werd gehoord door leden van het Congres die onderzoek deden naar de rol van Rusland bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Cohen heeft nu erkend dat hij destijds niet de waarheid sprak toen hem vragen werden gesteld over de plannen voor het bouwen van een Trump Tower in Moskou. Cohen heeft gelogen over het tijdstip van de onderhandelingen over het project en andere details zodat zijn verklaring overeenkwam met Trumps "politieke boodschap".

Zo zei hij vorig jaar tegen de federale politici dat de onderhandelingen over een Trump Tower in Moskou in januari 2016 eindigden, terwijl ze in werkelijkheid doorgingen tot juni van dat jaar.

Strafvermindering

Cohen heeft een overeenkomst gesloten met speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. In ruil voor zijn medewerking kan Cohen strafvermindering tegemoet zien.

Michael Cohen was jarenlang de privé-advocaat van Donald Trump. In augustus stond hij ook al voor de rechter. Toen bekende hij zich schuldig te hebben gemaakt aan bankfraude, belastingontduiking en aan het overtreden van regels rond campagnefinanciering. Dat gebeurde in de zaak rond het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die zeggen een relatie te hebben gehad met Trump.

"Zwakkeling"

President Trump heeft gereageerd op de bekentenis van Michael Cohen. Hij noemt zijn voormalige advocaat een zwakkeling die liegt om strafvermindering te krijgen. Cohen was advocaat van Trump van 2006 tot mei van dit jaar. In die rol was Cohen niet alleen Trumps juridische adviseur, maar regelde hij ook allerlei zakelijke kwesties voor hem. In april is de FBI een strafrechtelijk onderzoek naar Cohen begonnen.