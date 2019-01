Tsipras overleeft vertrouwensstemming over nieuwe naam Macedonië

De Griekse premier Tsipras heeft een vertrouwensstemming in het parlement overleefd. Hij kreeg 151 van de 300 parlementariërs achter zich, de kleinst mogelijke meerderheid.

Daarmee is de weg vrij voor het goedkeuren van een akkoord over de naamswijziging van de voormalig Joegoslavische republiek Macedonië. Het land krijgt de naam Republiek Noord-Macedonië. Het parlement zal er nog deze maand over stemmen.

Tsipras had de stemming uitgeschreven na het aftreden van zijn minister van Defensie Kammenos, die het pertinent oneens was met de nieuwe naam. Kammenos, van de coalitiepartij ANEL (Onafhankelijke Grieken), vindt dat het buurland een naam moet krijgen, die in niets lijkt op de naam van de noordelijke Griekse regio Macedonië, waar het aan grenst. Hij vindt dat Griekenland het alleenrecht heeft op die naam.

Jarenlang conflict

De partij van de premier, Syriza, heeft 145 van de 300 zetels in het parlement. Coalitiegenoot ANEL had er zes. Tsipras had voor de stemming de steun gezocht van dissidenten uit de voormalige coalitiepartij en een groep onafhankelijke parlementsleden.

Het parlement van Macedonië stemde vorige week in met de nieuwe naam.

Het conflict over de naam Macedonië heeft 27 jaar geduurd. Macedonië verklaarde zich in 1991 onafhankelijk van Joegoslavië en nam de naam Voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië aan. Dat was voor Griekenland een voorwaarde om akkoord te gaan met toelating van het nieuwe land tot de Verenigde Naties.

De toekomstige Republiek Noord-Macedonië is lid van de Raad van Europa en kandidaat voor toetreding tot de EU. Ook heeft het land het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd.