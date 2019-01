Kabinetscrisis Griekenland vanwege naamswijziging Macedonië

In Griekenland is een kabinetscrisis ontstaan vanwege het akkoord dat Griekenland met Macedonië heeft gesloten over de naamsverandering van dat land naar Noord-Macedonië. De Griekse minister Kammenos van Defensie heeft zijn ontslag ingediend, uit protest tegen het akkoord. Hij vindt dat Griekenland het alleenrecht heeft op de naam Macedonië en wil dat Macedonië een compleet andere naam aanneemt.

Kammenos, die ook leider is van coalitiepartij ANEL (Onafhankelijke Grieken), zegt dat zijn zes partijgenoten zullen volgen. Als de zes ministers en staatssecretarissen van Onafhankelijke Grieken inderdaad vertrekken en de partij daarmee zijn steun intrekt, raakt premier Tsipras zijn meerderheid in het parlement kwijt.

Tsipras zoekt nu steun bij onafhankelijke parlementsleden om zijn meerderheid te behouden. Zijn partij Syriza heeft 145 van de 300 zetels in handen, dus hij heeft er slechts zes nodig.

Vertrouwensstemming

De premier heeft een vertrouwensstemming aangekondigd. Correspondent Conny Keessen verwacht dat de premier de stemming zal overleven, met steun van dissidente leden van Kammenos' Onafhankelijke Grieken en enkele onafhankelijke parlementsleden.

Wanneer de vertrouwensstemming wordt gehouden, is officieel nog niet bekend. Verwacht wordt dat de stemming en het bijbehorende debat binnen enkele dagen plaatsvinden.

Conflict

Griekenland en Macedonië zijn al jaren in conflict over de naam Macedonië. Griekenland vindt dat die naam bij Griekenland hoort en wil dat Macedonië zijn naam verandert. Het conflict was voor Griekenland altijd een reden om NAVO- en EU-lidmaatschap voor Macedonië tegen te houden.

In juni spraken de premiers van beide landen af dat Macedonië zijn naam gaat veranderen in Noord-Macedonië. Het parlement van het Balkanland ging vorige week akkoord met de naamswijziging. Als het Griekse parlement er ook mee instemt, kan de verandering van de naam doorgaan.