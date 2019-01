Parlement Macedonië stemt in met nieuwe naam, Grieken aan zet

Een meerderheid in het parlement van Macedonië heeft steun gegeven aan een grondwetswijziging waarmee de naam van het land gewijzigd kan worden in de Republiek Noord-Macedonië. Vier grondwetsamendementen zijn aangenomen met 81 tegen 39 zetels. Tijdens de stemming protesteerden tegenstanders voor het parlementsgebouw.

Met de naamswijziging wordt geprobeerd een einde te maken aan een langlopend conflict met Griekenland. Dat begon in 1991, toen Macedonië brak met Joegoslavië en zich de Republiek Macedonië noemde. De Grieken hebben een gelijknamige regio en vinden dat de naam bij hun land hoort.

In juni kwamen de premiers van beide landen al overeen dat Macedonië zou doorgaan als de Republiek Noord-Macedonië, maar beide parlementen moesten hun fiat nog geven aan de nieuwe naam. In Macedonië is ook een referendum gehouden over de kwestie.

Griekse nationalisten

Met groen licht van het Macedonische parlement is het nu aan de Griekse premier Tsipras om in het Griekse parlement een meerderheid voor de naam te krijgen.

In Griekenland zijn de nationalistische partijen fel gekant tegen de nieuwe naam. Zo fel dat de coalitiepartner van Tsipras, de Onafhankelijke Grieken, uit de regering dreigt te stappen. Tsipras sprak vandaag met de Onafhankelijke Grieken om de spanningen wat te sussen.

Ook in Macedonië is vanuit nationalistische hoek veel protest tegen de nieuwe naam. De conservatief-rechtse oppositiepartij VMRO-DPMNE onthield zich van stemming en eist nieuwe verkiezingen nu het parlement heeft ingestemd. "Dit was illegaal, gewelddadig en op een criminele manier uitgevoerd", zei partijleider Mickoski nadat de stemmen waren geteld.

NAVO en EU

Naast Tsipras heeft ook NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg de Macedonische premier Zaev gefeliciteerd met de uitslag van de stemming. Stoltenberg spreekt van "een belangrijke stap voor een stabiele en welvarende regio".

Het conflict over de naam was voor Griekenland altijd een reden om NAVO- en EU-lidmaatschap voor Macedonië tegen te houden. Onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) is het land wel al langer lid van de Verenigde Naties.