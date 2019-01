Vorig jaar meer asielkinderen verdwenen uit opvanglocaties

Om uitzetting naar hun land van herkomst te voorkomen, zijn vorig jaar 360 asielzoekers, onder wie 210 minderjarigen, verdwenen uit de opvanglocaties voor gezinnen. Dat is 20 procent meer dan in 2017, bevestigt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) na berichtgeving in de Volkskrant. In 2015 en 2016, het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, lagen de aantallen verdwenen asielzoekers juist hoger.

"Ze leven in de schaduw en willen niet gezien worden door de overheid", zegt Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Soms willen ze doormigreren naar een ander land, het daar proberen. En soms vinden ze onderdak bij familieleden of landgenoten."

In de locaties waar uitgeprocedeerde gezinnen onderdak krijgen, werd het vorig jaar rustiger: 1300 mensen in 2018 vergeleken met 1770 in 2017. Vorige maand werd al bekend dat slechts een fractie van de minderjarige asielzoekers die werden afgewezen voor een kinderpardon, aantoonbaar was vertrokken uit Nederland.

Tussen 2013 en mei 2018 was dit slechts 6 procent van de 1400. Van deze minderjarige asielzoekers kregen 400 via een andere weg alsnog een verblijfsvergunning. Er zijn er nog 740 in Nederland zonder vergunning. Dit bleek uit cijfers die de NOS opvroeg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.