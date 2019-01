Koning en gezin verhuisd naar Huis ten Bosch

Paleis Huis ten Bosch is een van de drie Staatspaleizen die de koning tot zijn beschikking heeft gekregen. Willem-Alexander zal het gebruiken als woonpaleis, maar ook voor de ontvangst van hoogwaardigheidsbekleders.

Voor de koning, koningin Máxima en hun dochters is Huis ten Bosch geen onbekend terrein. Willem-Alexander woonde er al enkele jaren in zijn middelbareschooltijd. Máxima en de prinsesjes kennen het gebouw vooral van de periode toen prinses Beatrix er woonde. In 2001 vroeg Willem-Alexander Máxima er ten huwelijk, tijdens het schaatsen op de vijver achter het paleis.

De Eikenhorst

Van 2003 tot vandaag woonde koning Willem-Alexander in De Eikenhorst in Wassenaar. Wat er met de villa gaat gebeuren nu de koning en zijn gezin zijn verhuisd, is onbekend. De Eikenhorst is privébezit, in tegenstelling tot Huis ten Bosch, dat van de Staat is.

Zolang Willem-Alexander Villa Eikenhorst niet verkoopt of verhuurt, heeft hij beschikking over vijf gebouwen: Huis ten Bosch, De Eikenhorst, het Paleis op de Dam in Amsterdam, werkpaleis Noordeinde in Den Haag en jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn.