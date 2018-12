Huis ten Bosch flink beveiligd nu koningspaar er gaat wonen

Willem-Alexander groeide zelf op in Huis ten Bosch. Toen zijn moeder koningin werd, verhuisden Beatrix en Claus met hun zonen van kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche naar Den Haag.

Ook voor Máxima en de prinsessen is het paleis niet onbekend: koningin Beatrix woonde er tot na haar abdicatie. Op de bevroren vijver achter het paleis vroeg Willem-Alexander in 2001 Máxima ten huwelijk tijdens het schaatsen. Prins Friso stierf er na een lang ziekbed in de zomer van 2013.

Partytent

De renovatie van het paleis is overigens nog niet helemaal afgerond, pas in het voorjaar van 2019 is die achter de rug. De woonvertrekken van de koninklijke familie in de Wassenaarse vleugel zijn wél klaar.

"En wat lijkt op een witte partytent voor de ingang", weet paleiskenner Paul Rem, "dat is een tent bestemd voor de verhuizing. Want de kostbare meubelstukken moeten ook als het die dag regent vanuit de vrachtwagens het paleis in kunnen zonder dat ze nat worden."

Wanneer de koninklijke familie precies verhuist, wil de Rijksvoorlichtingsdienst niet zeggen.