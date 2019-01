Hoe Nederland speelbal werd in een Russisch-Amerikaans conflict

"Hij is een goede marketeer", zegt de Russische ambassadeur over zijn Amerikaanse ambtgenoot Hoekstra. Hij vindt dat Hoekstra probeert zijn eigen "erg dure" Amerikaanse LNG-gas te verkopen. Is de kritiek van Hoekstra inderdaad een promotiepraatje voor dat eigen gas? "Nee", zegt Hoekstra stellig.

De Amerikaanse ambassadeur geeft wel aan dat Amerika "meer dan bereid" is om gas te leveren. "Maar de Nederlanders zijn geweldige zakenmensen. Die kijken naar het wereldwijde aanbod en vinden de aanbieder die het beste aan hun behoeften voldoet. De VS hoeft die wedstrijd niet te winnen."

Principekwestie

Volgens Hoekstra is het vooral een principekwestie: waarom handel je met een land dat niet betrouwbaar blijkt? De Amerikaanse ambassadeur verwijst naar de oorlog in Oekraïne, de annexatie van de Krim en het ontkennen van betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17. "De Russen zijn geen goede wereldwijde speler geweest."

Hoekstra denkt bovendien dat Rusland met een nieuwe rechtstreekse gasleiding naar het Westen, te veel macht krijgt. "We denken gewoon dat het een vergissing is van Europa om zich in een positie te brengen waarin het meer afhankelijk wordt van Russisch gas", zegt Pete Hoekstra.

Gas door Oekraïne overbodig?

En dan is er nog die gaspijpleiding die van Rusland dwars door Oekraïne naar West-Europa gaat. Amerika is bang dat die gasleiding straks overbodig is. Daardoor zou bondgenoot Oekraïne in gevaar kunnen komen.

"Dan zou Oekraïne zijn centrale positie als hét land waar al het gas voor Europa doorheen komt verliezen", zegt Coby van der Linde, energiedeskundige bij Clingendael International Energy Platform. "Dat zou dan de inkomsten van de Oekraïense staat enorm aantasten."

Als West-Europa Oekraïne niet meer nodig heeft om het gas hier te krijgen, heeft Rusland geen hindernis meer over. Met andere woorden: Rusland hoeft geen "vrienden" te blijven met het land om de gastransport naar West-Europa niet in gevaar te brengen.

Maar Sjoelgin ontkent tegenover de NOS dat de pijpleiding in Oekraïne overbodig wordt. "Nord Stream 2 zal er niet voor zorgen dat we Oekraïne uitsluiten." Zolang het nodig blijft zal Rusland ook van die pijpleiding gebruikmaken, zegt Sjoelgin.

Volgens Van der Linde blijft de pijpleiding in Oekraïne de komende jaren nog nodig. "Dat er zoveel doorgaat als nu, dat is wel heel optimistisch. Maar dat Oekraïne nodig is als transitland, dat lijkt eigenlijk wel vast te staan."

Er is nog geen overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland over hoeveel gas er precies via Oekraïne gaat lopen.