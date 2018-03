Kabinet: binnen 12 jaar einde aan gaswinning in Groningen

Volgens minister Wiebes komt niemand door het besluit in de kou te zitten. Er worden allerlei maatregelen genomen. Zo wordt voor 500 miljoen euro een stikstofinstallatie gebouwd in het gaswinningsgebied. Die dient om buitenlands gas geschikt te maken voor gebruik in Nederland. Ook wordt de export van Gronings gas de komende jaar teruggeschroefd.

Wiebes wilde nog niet ingaan op de kosten. Hij wil het vandaag alleen over de veiligheid hebben. "De kosten komen bij de voorjaarsnota aan de orde." Hij zei al wel dat dit besluit "niet zonder offers" kan worden uitgevoerd. De Nederlandse huishoudens zullen het ook in hun portemonnee merken, bijvoorbeeld omdat de investeringen in de nieuwe stikstofinstallatie worden doorberekend in de transportkosten van gas.

De minister wilde ook niet speculeren over hoe de Groningers gaan reageren. Hij zei dat er de afgelopen jaren al genoeg voor de Groningers is gesproken. "Maar ik heb voor ze gevochten."