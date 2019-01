Russische ambassadeur: 'Gaslevering is puur commercieel'

Gasproject Nord Stream 2 kent geen geopolitieke motieven en is puur commercieel. In een open brief in De Telegraaf schrijft de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Sjoelgin, dat Nederland bovendien zelf moet bepalen welk gas beter is voor het land: "Het goedkope Russische, of het dure Amerikaanse gas".

Sjoelgin reageert daarmee op een oproep tot een boycot door de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Die zei vorig jaar niet uit te sluiten dat Nederlandse bedrijven sancties opgelegd krijgen als ze verbonden blijven aan het project dat 26 miljoen huishoudens van gas kan voorzien. Ook verzocht hij in een open brief om de Russen "niet de macht te geven over jullie gasvoorziening."

Sinds 2011 ligt er al een pijpleiding die loopt van Rusland naar Duitsland onder de Oostzee. Nu moet er een tweede pijpleiding komen: Nord Stream 2. De 1200 kilometer lange gaspijplijn moet miljarden kubieke meters gas van Rusland naar Europa voeren. De contracten voor de aanleg van de pijplijn zijn getekend - onder meer door Shell - en een deel ervan is al gebouwd, maar de weerstand ertegen blijft groot.