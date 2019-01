Honderden nemen op 'Viering van de Liefde' afstand van Nashville-verklaring

De homoseksuele predikant Wielie Elhorst uit Bussum begon zijn toespraak met een voordracht uit de Bijbel. "Al sprak ik de talen van alle mensen, en die van engelen - had ik de liefde niet, ik zou niets meer zijn dan een dreunende gong of schelle cimbaal", citeerde hij 1 Korinthiërs 13.

Elhorst noemt de taal van de Nashville-verklaring nietsontziend en gevoelloos. "Het getuigt van zo weinig respect voor de integriteit en eigenheid van ieder afzonderlijk mens. Als één ding de laatste dagen duidelijk is geworden, is het dat we dat niet meer willen." Hij roemde onder meer minister Van Engelshoven voor haar afwijzing van het pamflet, en vertegenwoordigers van de kerk voor hun steun.

Dagblad Trouw meldt dat een van de initiatiefnemers van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, predikant Sonnevelt van de Gereformeerde Gemeenten, zich heeft teruggetrokken. Ook stoppen de opstellers met het verzamelen van handtekeningen onder het manifest.

'Om de haverklap verliefd'

Burgemeester Halsema droeg een paar regels voor uit het gedicht De intiemste zichtlijn van dichter Willem-Jan Otten. "Ik wilde jou en dat ik missen zou, wist ik al voor het begonnen was. Jou willen is je missen. Het was missen op het eerste gezicht." Halsema noemde het gedicht haar mantra "toen ik heel lang geleden om de haverklap verliefd was".

"Er wordt gezegd dat mensen hun verliefdheid moeten verbergen", voegde ze daaraan toe. "En dat de keuze voor een geslachtsverandering een ideologie is. Natuurlijk kunnen we ervoor kiezen om de liefdeloze Nashville-verklaring te negeren. Maar we kiezen ervoor om te praten."

"We zijn hier samen om het vooroordeel te loochenen dat alle gelovigen homofoob of intolerant zijn", zei Halsema. Ze riep daarbij op om in gesprek te blijven met andersdenkenden. "Maar we zijn ook onvermurwbaar. De liefde heeft geen toetssteen of moreel oordeel nodig. De liefde kunnen we gewoon niet missen."