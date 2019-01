Maker beelden Van der Staaij-filmpje niet blij, maar satire mag (bijna) altijd

En dat is in dit geval duidelijk, vindt de deskundige. "De enige grens daarbij is dat de parodie een beetje maatschappelijk geoorloofd moet zijn. Het mag niet te ver gaan en er mag geen sprake van smaad en laster zijn. Dat lijkt mij hier niet het geval. Bekende mensen hebben gewoon een hele hoop te dulden, met name politici. En zeker Van der Staaij, die met dit soort onderwerpen vaak prominent naar voren treedt."

Het is volgens Van de Laak overduidelijk dat hier sprake is van een grap. "De 'uitspraken' in dit filmpje maken het des te meer een parodie. Ik denk niet dat iemand door deze video de geloofwaardigheid van de SGP-leider in twijfel zal trekken."

Max Verstappen

Er zijn meer voorbeelden van parodieën die prima konden. Cartoons waarin Nijntje in verband werd gebracht met drugs en terrorisme vond de rechter een aantal jaar geleden geen probleem, ook al had Nijntje-maker wijlen Dick Bruna daar een zaak van gemaakt.

Toch zijn er ook voorbeelden van parodieën en karikaturen die niet door de beugel konden. In september 2017 oordeelde de rechter dat onlinesupermarkt Picnic geen lookalike van Formule 1-coureur Max Verstappen mocht gebruiken voor een reclame. En de toenmalige Gouden Gids won met succes een rechtszaak tegen concurrent iLocal, dat een lookalike van Katja Schuurman voor de cover had gebruikt.

"Het maakt een behoorlijk verschil of een grap uit commercieel oogpunt wordt gebruikt of niet", zegt Van de Laak. "Het huidige filmpje van Lucky TV wordt echter niet gebruikt om iets te verkopen. Van der Staaij zal er niet blij mee zijn en dat is begrijpelijk. Maar in de rechtspraak is dat geen criterium."