Tientallen escaperooms in Polen onveilig, hoe zit dat in Nederland?

Het is waarschijnlijk niet de eerste vraag die een bezoeker van een escaperoom zich stelt: hoe kom ik hier uit als er brand uitbreekt? Dat de vraag niet geheel ongegrond is, bleek afgelopen vrijdag in Polen. Daar kwamen vijf meisjes van 15 om het leven bij een brand in een escaperoom. Ook bij een escaperoom in Breda brak afgelopen jaar brand uit, maar dat pand was toen nog in aanbouw.

In Polen zijn ze inmiddels begonnen aan een onderzoek naar alle escaperooms in het land. Het eerste resultaat bleek ontluisterend: van de 178 onderzochte ruimtes, voldeden er 129 niet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen. Zo stonden brandbare spullen vaak naast de verwarming, was de elektrische bedrading niet op orde en hadden veel escaperooms geen nooduitgang.

Volgens Joëlle van der Pol is dat in Nederland beter geregeld. Ze is mede-eigenaar van een escaperoom in Utrecht. "Hier zou zoiets als in Polen niet kunnen gebeuren, denken wij. Daar hebben we allemaal maatregelen voor getroffen."

We gingen langs bij de escaperoom van Joëlle in Utrecht om te kijken welke veiligheidsmaatregelen ze bedoelt: