Polen sluit onveilige escaperooms na fatale brand

Zeker 129 escaperooms in Polen voldoen niet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen, blijkt uit onderzoek van de autoriteiten. Er zijn er dertien onmiddellijk gesloten.

Aanleiding voor het onderzoek was een fatale brand in een escaperoom vrijdag, waarbij vijf 15-jarige meisjes om het leven kwamen. De eigenaar is vandaag gearresteerd.

In totaal zijn er dit weekend zeker 178 escaperooms gecontroleerd, zei het hoofd van de nationale brandweer. Premier Morawiecki noemt de brand ongekend. "Elke vorm van preventie is belangrijk", zegt hij.

De vijf meisjes vierden vrijdag de verjaardag van een van hen in een escaperoom in Kozsalin, toen daar brand uitbrak. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat in de kamer van zeven vierkante meter verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen stonden. Ook was de elektrische bedrading provisorisch en waren er kaarsen in het pand.

Noodknop

Een escaperoom is een afgesloten ruimte met een bepaald thema, waar deelnemers via puzzels en opdrachten codes moeten vinden om te kunnen ontsnappen. Normaal gesproken is er een noodknop waarmee de deur onmiddellijk opengaat. Het is onduidelijk of de escaperoom in de Noord-Poolse stad Koszalin een werkende noodknop had.