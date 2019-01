Vijf tienermeisjes omgekomen bij brand in Poolse escaperoom

Bij een brand in een zogeheten escaperoom in Koszalin, in het noorden van Polen, zijn vijf tienermeisjes om het leven gekomen. Een man van 25 ligt met brandwonden in het ziekenhuis.

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken, Brudzinski, zegt dat de slachtoffers meisjes van 15 jaar oud zijn. Volgens een politiewoordvoerder waren de meisjes waarschijnlijk de verjaardag van een van hen aan het vieren.

De brandweer vond de lichamen van de meisjes nadat er een brand was geblust die aan het eind van de middag was uitgebroken. Ze zijn vermoedelijk omgekomen door verstikking.

Dag van rouw

De burgemeester van Koszalin heeft vanwege het drama aanstaande zondag uitgeroepen tot dag van rouw. Alle culturele en sportieve evenementen zijn die dag afgelast.

In een escaperoom worden de deelnemers in een kamer of gebouw opgesloten en moeten ze door middel van puzzels en moeilijke opdrachten de uitgang zien te bereiken. Deelnemers die er niet uitkomen worden er na een bepaalde tijd uitgelaten.