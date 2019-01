Onderzoeksraad in Bremerhaven voor onderzoek naar containers

Medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn aangekomen in Bremerhaven. Ze zullen in de Duitse stad een verkennend onderzoek doen naar de overboord geslagen zeecontainers van de MSC Zoe, die daar ligt aangemeerd.

Het verkennende onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag hoe het zit met de internationale regelgeving en of de zaak valt onder de Nederlandse of Duitse jurisdictie.

"We gaan praten met de kapitein en met de autoriteiten. Ook onderzoeken we of het schip de containers in Nederlandse of Duitse wateren heeft verloren, of in beide", zegt een woordvoerder van de Onderzoeksraad.

In de loop van de komende twee weken moeten de vragen zijn beantwoord. Pas dan wordt besloten of de Onderzoeksraad het onderzoek verder oppakt. Volgens de woordvoerder ligt het wel in de lijn der verwachting dat er een onderzoek komt. "We moeten op basis van de antwoorden kijken of dat door ons wordt gedaan, door onze Duitse evenknie de BSU of door ons gezamenlijk."

Strafrechtelijk onderzoek

Naar het overboord slaan van de containers loopt ook een strafrechtelijk onderzoek, door het Openbaar Ministerie in Nederland. Dat moet duidelijk maken hoe het schip de containers kon verliezen en of dat het gevolg was van strafbaar handelen.

In deze video leggen we uit hoe containers op een schip worden gezet en wat er mogelijk is misgegaan: