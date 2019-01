270 containers overboord geslagen bij Wadden, sommige met giftige stof

"Het blijkt een vorm te zijn die vlam vat boven de 50 graden. Dat is niet te verwachten", zegt Maureen Ledegang van de Kustwacht in het radioprogramma Nieuws en Co. "Wat wij hebben begrepen, is dat de kans ook heel groot is dat ze zijn afgezonken. Voor het milieu blijft dat wel belastend."

De containers komen van de MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld. Dat schip, dat ruim 19.000 containers kan vervoeren, is onderweg naar Bremerhaven.

De Havariekommando in Bremen zegt tegen de NOS dat er zes containers zijn gevonden in Duitse wateren. "We zoeken met verschillende middelen naar de containers. Op dit moment hebben de drijvende containers prioriteit, vooral die met de gevaarlijke stof, omdat we niet willen dat die aan land komen. Het wordt wel steeds moeilijker, omdat het donker wordt", zegt een woordvoerder.