Containers vastzetten op een schip, dat betekent soms wel 48 uur sjorren

Het sjorren is zwaar werk, dat - afhankelijk van de grootte van het schip - tot wel 48 uur kan duren. Maas: "Uiteindelijk controleert de scheepsleiding het schip voor vertrek. Dat is dan de eerste stuurman of soms de kapitein. Als er onvolkomenheden zijn, spreken zij ons daarop aan."

Hoe vaak er iets mis is met het sjorwerk, is niet duidelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport deed in 2010 nog een grotere controle: toen bleken bij 27 van de 57 gecontroleerde schepen containers "niet volgens het sjorplan vastgesjord". Recentere cijfers zijn er vooralsnog niet.

Software

Niek Stam van FNV Havens heeft ook vragen over de manier waarop het schip is geladen. Het plaatsen van de duizenden containers gebeurt met een computer: die maakt op basis van gewicht en inhoud de beste verdeling. "Maar wat als er een bug zit in die software?", vraagt Stam zich af. In Rotterdam leidde zo'n softwarefout afgelopen zomer ook tot een incident waarbij containers in het water vielen.