Tientallen containers van schip gevallen in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam zijn vannacht zo'n 40 lege zeecontainers van een binnenvaartschip gevallen en in het water terecht gekomen. Dat gebeurde in de Amazonehaven op de Maasvlakte.

Bij het laden en lossen van het schip ging iets mis, waardoor de tientallen containers in het water terecht kwamen. Wat er precies fout ging is niet duidelijk. Medewerkers van de Rotterdamse haven hebben met boten de containers aan de kant geduwd, om te voorkomen dat ze in de vaarroute terecht zouden komen.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond.