Burgemeester Terschelling: in een klap is het eiland totaal vervuild

Burgemeester Wassink van Terschelling zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de omvang van de ravage nog niet in kaart is gebracht. "Het is nog steeds onduidelijk hoe het zit met de containers met schadelijke stoffen. Ik had het gisteren over een gebied van 10 kilometer dat vervuild is, maar het is eerder 20 kilometer. Er liggen ook spullen op de Friese kust, het gaat dwars door de Waddenzee heen. Het is een flinke puinhoop."

Wassink zegt dat het eiland normaal gesproken trots is op zijn brede en schone stranden. De vervuiling is hem een doorn in het oog. "Elke week zijn mensen, eilanders en toeristen, op het strand met als doel om de boel schoon te maken. Dit is wel heel deprimerend: in een klap is het eiland totaal vervuild."